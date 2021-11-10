[1]赵 宁 李 蕾 刘青春 叶 锐.基于网络开源情报的威胁情报分析与管理*[J].情报杂志,2021,40(11):16.
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基于网络开源情报的威胁情报分析与管理*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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16
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-11-10
文章信息/Info
- Title:
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Analysis and Management of Threat Intelligence Based on OSINT
- 作者:
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赵 宁1 李 蕾1 刘青春1 叶 锐2
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1. 哈尔滨工业大学图书馆 哈尔滨 150001;2. 公安部北京锐安科技有限公司 北京 100192
- 关键词:
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威胁情报; 网络开源情报; 情报预警; 情报运行机制
- 摘要:
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:[研究目的]威胁情报是针对各类安全业务的态势感知信息,对保护企业关键资产和国家政治稳定都有重要的作用,作为信息安全领域重要分支受到广泛的关注。[研究方法]提出开源情报领域的情报收集需求,区分出开源情报的层次;建立相应威胁情报挖掘的系统框架,进行功能模块说明;提出面向OSINT 的分析模式、设计威胁情报预警模型,进行情报分析研判和响应。[研究结论]在多层面上对威胁情报运营提供有价值的解决方案,需加强威胁情报生态能力建设,完善共享协同机制和产品服务机制,目前网络威胁情报服务市场不够成熟,可供选择的方案不够明朗,有待进一步发展和完善。
更新日期/Last Update:
1900-01-01