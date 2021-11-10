:[研究目的]威胁情报是针对各类安全业务的态势感知信息,对保护企业关键资产和国家政治稳定都有重要的作用,作为信息安全领域重要分支受到广泛的关注。[研究方法]提出开源情报领域的情报收集需求,区分出开源情报的层次;建立相应威胁情报挖掘的系统框架,进行功能模块说明;提出面向OSINT 的分析模式、设计威胁情报预警模型,进行情报分析研判和响应。[研究结论]在多层面上对威胁情报运营提供有价值的解决方案,需加强威胁情报生态能力建设,完善共享协同机制和产品服务机制,目前网络威胁情报服务市场不够成熟,可供选择的方案不够明朗,有待进一步发展和完善。