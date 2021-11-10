:[研究目的]剖析日本智库在开展国际问题研究中的运作机制和主要特点,对我国“一带一路”倡议下发挥智库作用具有借鉴意义。[研究方法]通过文献研究和网络数据收集,在考察日本智库开展海外研究的历史的基础上,重点阐述其近年来开展国际问题研究的运作机制,并比较官民两种类型智库的差异。[研究结论]在国家战略导向下,日本的各类智库均不同程度地参与到国际问题研究中,并在项目驱动、田野调查、跨国研究网络等方面具有明显特色,对于日本参与全球治理、提升国家软实力起着重要作用。借鉴日本的经验,我国智库的国际问题研究今后也应当加强海外、尤其是“一带一路”沿线国家的基础数据搜集,积极开展针对行业、科技等领域的中微观研究,同时推动政府与民间智库间的分工与协作,在此基础上构建包含发展中国家在内的国际合作网络,并借助多种手段提升成果的社会效益。