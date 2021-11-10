[1]赵政原.日本智库的国际问题研究及其对中国的启示*[J].情报杂志,2021,40(11):73.
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日本智库的国际问题研究及其对中国的启示*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年11期
页码:
73
栏目:
出版日期:
2021-11-10

文章信息/Info

Title:
Japan’s Think Tanks in International Studies and Its Inspiration
作者:
赵政原
东南大学人文学院 南京 211189
关键词:
智库日本智库官方智库民间智库国际问题研究运作机制“一带一路”倡议
摘要:
:[研究目的]剖析日本智库在开展国际问题研究中的运作机制和主要特点,对我国“一带一路”倡议下发挥智库作用具有借鉴意义。[研究方法]通过文献研究和网络数据收集,在考察日本智库开展海外研究的历史的基础上,重点阐述其近年来开展国际问题研究的运作机制,并比较官民两种类型智库的差异。[研究结论]在国家战略导向下,日本的各类智库均不同程度地参与到国际问题研究中,并在项目驱动、田野调查、跨国研究网络等方面具有明显特色,对于日本参与全球治理、提升国家软实力起着重要作用。借鉴日本的经验,我国智库的国际问题研究今后也应当加强海外、尤其是“一带一路”沿线国家的基础数据搜集,积极开展针对行业、科技等领域的中微观研究,同时推动政府与民间智库间的分工与协作,在此基础上构建包含发展中国家在内的国际合作网络,并借助多种手段提升成果的社会效益。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01