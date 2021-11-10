:[研究目的]欧盟是全球安全治理中不可忽视的行为体,军事行动是其应对非传统安全威胁的重要内容,这一过程中的情报应用具有深刻启示。因此,对欧盟军事行动现状的梳理以及对其情报应用的分析可为我应对非传统安全威胁提供借鉴。[研究方法] 根据欧盟军事行动的发展情况,对欧盟军事行动的流程予以层次划分,针对不同层面的情报力量运用展开论述,分析这些情报力量的组成和运用情况。[研究结论] 欧盟军事行动的过程分为政治战略层面、军事战略层面、行动层面和战术层面,根据军事行动流程的不同层面,其情报力量的运用也不相同。政治战略层面提供宏观情报支持,军事战略层面提供任务区外的情报合作,行动层面负责任务区内的情报搜集和汇总,战术层面着重于情报应用。