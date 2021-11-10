:[研究目的]近十年来,Altmetrics 研究成果丰富,但研究重心较为分散。为了更深入、更快更准地掌握Alt鄄metrics 的发展现状,以Altmetrics 提出十年为契机,回溯分析Altmetrics 十年间的发展脉络,系统构建Altmetrics 理论体系。[研究方法]参考活动理论模型,解构科学研究活动当中的主体、工具和客体,将Altmetrics 的研究内容分为一体四类,包括理论研究,科学活动主体研究,科学活动客体研究和数据来源、平台与工具研究。[ 研究结论] 虽然,Altmetrics 在和传统评价体系相结合的情况下已成为对学术论文和图书影响力评价有效的新方法。但是,Altmetrics数据维度过于单一,现有指标体系当中缺少对学者社会维度的计量,这导致现有指标体系很难真实还原科学论文背后的行为动因和社会现实。因此,应构建科学活动主体级别指标体系以补充现有指标体系,提高Altmetrics 评价的准确性。