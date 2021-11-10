[1]严婷婷 刘 向 李文静.科技主路径分析:一种同被引知识流的方法*[J].情报杂志,2021,40(11):155.
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科技主路径分析:一种同被引知识流的方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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155
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-11-10
文章信息/Info
- Title:
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Scientific and Technological Main Path Analysis: An Approach Based onCo-Cited Knowledge Flow
- 作者:
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严婷婷 刘 向 李文静
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华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
- 关键词:
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科技演化路径; 主路径分析; 同被引分析; 引文分析
- 摘要:
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:[研究目的]研究科技主路径对于理清科技发展脉络,探索科技创新趋势具有重要意义。[研究方法]该文提出基于同被引知识流的主路径搜索算法,该方法首先基于同被引强度分析知识流在引文路径上的分配,并计算引文网络路径的知识流权重,然后通过全局搜索算法得到不同时期的技术主路径。通过对有机发光二极管领域的分析证实了该方法的合理性。[研究结论]相比于传统的主路径分析方法,该方法基于引文网络中节点间的关系来衡量链接权重,计量方法更加明确合理,且研究发现,不同时间阶段的主路径具有动态演变的特性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01