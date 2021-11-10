[1]严婷婷 刘 向 李文静.科技主路径分析:一种同被引知识流的方法*[J].情报杂志,2021,40(11):155.
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科技主路径分析:一种同被引知识流的方法*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年11期
页码:
155
栏目:
出版日期:
2021-11-10

文章信息/Info

Title:
Scientific and Technological Main Path Analysis: An Approach Based onCo-Cited Knowledge Flow
作者:
严婷婷 刘 向 李文静
华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
关键词:
科技演化路径主路径分析同被引分析引文分析
摘要:
:[研究目的]研究科技主路径对于理清科技发展脉络,探索科技创新趋势具有重要意义。[研究方法]该文提出基于同被引知识流的主路径搜索算法,该方法首先基于同被引强度分析知识流在引文路径上的分配,并计算引文网络路径的知识流权重,然后通过全局搜索算法得到不同时期的技术主路径。通过对有机发光二极管领域的分析证实了该方法的合理性。[研究结论]相比于传统的主路径分析方法,该方法基于引文网络中节点间的关系来衡量链接权重,计量方法更加明确合理,且研究发现,不同时间阶段的主路径具有动态演变的特性。

相似文献/References:

[1]戚 筠 唐 恒 石俊国.基于小世界网络特性的核心技术识别研究*―――以石墨烯为例[J].情报杂志,2020,(02):50.

更新日期/Last Update: 1900-01-01