:[研究目的]研究科技主路径对于理清科技发展脉络,探索科技创新趋势具有重要意义。[研究方法]该文提出基于同被引知识流的主路径搜索算法,该方法首先基于同被引强度分析知识流在引文路径上的分配,并计算引文网络路径的知识流权重,然后通过全局搜索算法得到不同时期的技术主路径。通过对有机发光二极管领域的分析证实了该方法的合理性。[研究结论]相比于传统的主路径分析方法,该方法基于引文网络中节点间的关系来衡量链接权重,计量方法更加明确合理,且研究发现,不同时间阶段的主路径具有动态演变的特性。