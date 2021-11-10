:[研究目的]通过多维技术关联趋势演化模型,可更综合全面地认识与理解行业内部技术之间的影响及发展关系,有助把握行业技术关联发展的具体模式,在提升预测效果、完善预测研究体系方面具有一定意义。[ 研究方法]基于专利分类代码共现,建立技术之间的关联关系,在技术关联系统性的基础上,运用社会网络分析理论及交叉影响分析理论,结合时间序列分析法,以医学医药行业为研究对象,对该行业的技术关联趋势进行了细粒度剖析,从宏观、中观和微观三个层面分别揭示行业整体技术关联模式、热点技术社群结构演变情况、热点技术路径演化过程,实现对行业视角下的技术关联趋势探索。[研究结论]根据研究结果预测,医学医药行业将向强调技术关联对象的选择及持续加强关联紧密度的模式发展;基于数据算法下的智能化辅助医疗是医学医药行业的重点发展方向。