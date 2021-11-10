[1]沈 霄 叶文杰 付少雄.常态社会与危机情境下健康信息公众参与的差异性研究*―――以国家卫健委官方微博为例[J].情报杂志,2021,40(11):99.
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常态社会与危机情境下健康信息公众参与的差异性研究*―――以国家卫健委官方微博为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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99
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-11-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Differences of Public Participation in Health Informationin Normal Society and Crisis Situation―Taking the Official Microblogs of the National Health Commission as an Example
- 作者:
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沈 霄1 叶文杰1 付少雄2
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1. 西安交通大学新闻与新媒体学院 西安 710049;2. 南京农业大学信息管理学院 南京 210095
- 关键词:
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突发公共卫生事件; 健康信息; 危机情境; 公众参与差异性
- 摘要:
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:[研究目的] 新冠疫情给各国人民带来巨大浩劫,在此背景下探讨卫健类政务微博健康信息公众参与的差异性,对推进我国卫生健康事业发展,提升全民健康素养有重要意义。[研究方法] 该研究以国家卫生健康委员会官方微博“@ 健康中国”为研究对象,以2019 年9 月26 日至2020 年7 月29 日期间发布的5046 条微博推文作为研究样本,并结合国务院新闻办公室发布的抗疫白皮书将该时期分为常态社会、危机情境、后危机情境三个阶段,使用负二项回归探究不同阶段“@ 健康中国”发布信息的媒介丰富度、对话循环、内容类型、信息原创性与公众点赞、评论、转发三个维度之间的关系。[研究结论] 研究发现,无论是何种社会情境,媒介丰富度始终正向影响公众评论与转发;对话循环与公众点赞、评论、转发在常态社会都呈现显著负相关,对话循环在后危机情境下能正向预测公众转发;在危机情境和后危机情境中,与疫情有关的内容都显著正向影响公众点赞、评论、转发;在常态社会和后危机情境中,公众更倾向于点赞、评论、转发原创内容。
更新日期/Last Update:
1900-01-01