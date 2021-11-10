:[研究目的] 新冠疫情给各国人民带来巨大浩劫,在此背景下探讨卫健类政务微博健康信息公众参与的差异性,对推进我国卫生健康事业发展,提升全民健康素养有重要意义。[研究方法] 该研究以国家卫生健康委员会官方微博“@ 健康中国”为研究对象,以2019 年9 月26 日至2020 年7 月29 日期间发布的5046 条微博推文作为研究样本,并结合国务院新闻办公室发布的抗疫白皮书将该时期分为常态社会、危机情境、后危机情境三个阶段,使用负二项回归探究不同阶段“@ 健康中国”发布信息的媒介丰富度、对话循环、内容类型、信息原创性与公众点赞、评论、转发三个维度之间的关系。[研究结论] 研究发现,无论是何种社会情境,媒介丰富度始终正向影响公众评论与转发;对话循环与公众点赞、评论、转发在常态社会都呈现显著负相关,对话循环在后危机情境下能正向预测公众转发;在危机情境和后危机情境中,与疫情有关的内容都显著正向影响公众点赞、评论、转发;在常态社会和后危机情境中,公众更倾向于点赞、评论、转发原创内容。