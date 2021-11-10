:[研究目的]绿色低碳新兴产业助力我国实现碳达峰与碳中和目标,而政策引导产业发展,因而研究政策与绿色低碳新兴产业的互动关系具有理论和现实意义。[研究方法] 选取该产业上市公司数据,采用PVAR 模型测算政府补助强度、企业盈利能力和成长能力之间动态互动关系。[研究结论]整体而言,政府补助有助于提升企业盈利能力和成长能力,对后者作用更明显;前一期盈利能力和成长能力在规模相对较大企业中对当期盈利能力有正向影响,而在规模相对较小的企业中对当期成长能力有正向影响;高成长组中前一期政府补助强度对三个核心变量当期值存在正向影响,而低成长组中只对当期成长能力有正向影响,且前组中变量互动关系强于后组。