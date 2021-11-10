:[研究目的]识别及预测具有非连续性创新特征的突破性技术,始终是技术创新理论与实践重点关注的方向。将突破性技术视为处于不同技术轨道的技术进行融合并实现轨道跃迁的成果,亟待需要构建相应的理论方法体系。[研究方法] 该文从技术轨道跃迁的角度分析了通过技术融合预测突破性技术的理论可行性;以不同技术轨道技术交叉融合形成错综复杂的关系网络为切入点,利用技术新颖度、差异度及融合度等特征判定技术轨道的跃迁及跃迁程度,从而找到通过不同技术轨道技术融合后形成突破性技术的潜在技术组合。[ 研究结论] 基于技术轨道跃迁及技术融合理论,提出了技术轨道跃迁程度的概念和计量指标,构建出了预测突破性技术的方法体系。