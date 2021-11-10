:[研究目的]俄罗斯国家数据治理体系建设有力的推动了国家数字治理进程,借鉴俄罗斯国家数据治理体系建设在立法规范、组织管理、平台建设、试验示范及网络安全等方面的经验,对于构建具有中国特色的政务数据治理体系,推进我国国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。[ 研究方法] 运用文献分析方法梳理了俄罗斯国家数据治理的发展脉络后,阐释了俄罗斯国家数据治理体系建设的目标和原则,从健全法律法规制度、构建组织管理体系、建设“统一信息平台”、组织实施国家试验、强化网络安全保障等方面分析了俄罗国家数据治理体系建设情况,并简要分析了俄罗斯国家数据治理体系建设面临的主要困难。[ 研究结论] 提出了完善法规政策制度,构建政务数据治理体系顶层规划;依托数字政府建设,营造政务数据治理生态系统;加强数据安全保障,推动政务数据治理体系安全发展等建议。