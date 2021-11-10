:[研究目的]及时、优质的情报是应急决策成功的核心要素。大量滋生的谣言信息降低了情报质量且极易导致事态失控,在舆情管理中政务微博存在辟谣效率较低、缺乏协同意识的问题,因此,急需探讨如何识别谣言数据、智慧疏解网络的不良情绪。[研究方法]在重大突发事件情境下,引入高斯过程分类模型,追溯数据源,提取数据和数据源的特征向量,量化舆情数据的可信度,构建政务微博协同的网络舆情引导机制。[研究结论]该模型输出的数据可信概率值,具有较高的准确性和稳定性,与支持向量机、随机森林机器学习方法相比,更适合用于突发事件数据的可信度衡量,为政务微博的响应提供了高质量的数据支撑。