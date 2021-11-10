[1]李一铭 徐绪堪 王普查.面向突发事件的网络舆情可信度评估及政务微博引导研究*[J].情报杂志,2021,40(11):87.
点击复制

面向突发事件的网络舆情可信度评估及政务微博引导研究*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年11期
页码:
87
栏目:
出版日期:
2021-11-10

文章信息/Info

Title:
Research on Credibility Evaluation of Network Public Opinion and GovernmentMicroblog Guidance for Emergencies
作者:
李一铭123 徐绪堪123 王普查1
1. 河海大学商学院 常州 213022;2. 河海大学统计与数据科学研究所 常州 213022;3. 常州市工业大数据挖掘与知识管理重点实验室 常州 213022
关键词:
突发事件微博舆情政务微博舆情监测谣言识别可信度评估高斯过程分类
摘要:
:[研究目的]及时、优质的情报是应急决策成功的核心要素。大量滋生的谣言信息降低了情报质量且极易导致事态失控,在舆情管理中政务微博存在辟谣效率较低、缺乏协同意识的问题,因此,急需探讨如何识别谣言数据、智慧疏解网络的不良情绪。[研究方法]在重大突发事件情境下,引入高斯过程分类模型,追溯数据源,提取数据和数据源的特征向量,量化舆情数据的可信度,构建政务微博协同的网络舆情引导机制。[研究结论]该模型输出的数据可信概率值,具有较高的准确性和稳定性,与支持向量机、随机森林机器学习方法相比,更适合用于突发事件数据的可信度衡量,为政务微博的响应提供了高质量的数据支撑。
更新日期/Last Update: 1900-01-01