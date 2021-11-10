:[研究目的]在当今大数据时代,生物安全大数据与生物安全情报是国家生物安全治理必不可少的支撑。因此,开展大数据驱动的生物安全情报系统研究意义重大。[研究方法]首先,立足理论层面,对生物安全大数据、生物安全情报系统等相关基本概念进行阐述,并提出系统的设计原则;其次,提出大数据驱动的生物安全情报系统的特点,并构建大数据驱动的生物安全情报系统模型;最后,解析大数据驱动的生物安全情报系统模型的展现层、应用层和数据层的具体内涵。[研究结论]研究结果发现,大数据驱动的生物安全情报系统可将生物安全大数据转化为生物安全信息,进而转化为生物安全情报,可运用生物安全情报服务于国家生物安全治理。