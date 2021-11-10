[1]李顺求 王渊洁 王秉.大数据驱动的生物安全情报系统:一个理论框架*[J].情报杂志,2021,40(11):62.
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大数据驱动的生物安全情报系统:一个理论框架*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年11期
页码:
62
栏目:
出版日期:
2021-11-10

文章信息/Info

Title:
Big Data-Driven Bio-Safety & Security Intelligence System:A Theoretical Framework
作者:
李顺求12 王渊洁123 王秉123
1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083;3. 中南大学安全科学与应急管理研究中心 长沙 410083
关键词:
安全情报学生物安全大数据驱动安全情报系统
摘要:
:[研究目的]在当今大数据时代,生物安全大数据与生物安全情报是国家生物安全治理必不可少的支撑。因此,开展大数据驱动的生物安全情报系统研究意义重大。[研究方法]首先,立足理论层面,对生物安全大数据、生物安全情报系统等相关基本概念进行阐述,并提出系统的设计原则;其次,提出大数据驱动的生物安全情报系统的特点,并构建大数据驱动的生物安全情报系统模型;最后,解析大数据驱动的生物安全情报系统模型的展现层、应用层和数据层的具体内涵。[研究结论]研究结果发现,大数据驱动的生物安全情报系统可将生物安全大数据转化为生物安全信息,进而转化为生物安全情报,可运用生物安全情报服务于国家生物安全治理。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01