[1]匡亚林 李佳蓉.基于“ S-O-R”框架的政务短视频持续使用群体画像模型构建*[J].情报杂志,2021,40(11):161.
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基于“ S-O-R”框架的政务短视频持续使用群体画像模型构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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161
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-11-10
文章信息/Info
- Title:
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Construction of a Group Portrait Model Based on the "S-O-R" Framework forthe Continuous Use of Short Government Videos
- 作者:
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匡亚林1 李佳蓉2
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1. 电子科技大学 成都 610054 2. 重庆三峡学院 万州 404130
- 关键词:
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行为主义学习理论; “S-O-R”理论框架; 数字政府; 政务短视频; 持续使用行为; 群体画像
- 摘要:
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:[研究目的]政务短视频持续使用研究可助力政府在新媒体时代扩大政务宣传,强化正反馈管理机制,探索政务短视频持续使用用户画像的群体特征及使用行为规律,以发挥媒介优势吸纳更多用户参与使用。[ 研究方法]基于学习理论的刺激反应分析框架(“S-O-R”),选择扎根理论访谈数据提取接纳群体的持续使用影响因素、有机体信任、群体行为和群体属性等维度的群体画像标签。[研究结论] 所构建的政务短视频持续使用群体用户画像模型,厘清了持续使用群体画像各主范畴场域内部逻辑机理,分析群体用户信任和持续使用行为,为各级政府吸纳潜在群体用户提供经验建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01