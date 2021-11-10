:[研究目的]政务短视频持续使用研究可助力政府在新媒体时代扩大政务宣传,强化正反馈管理机制,探索政务短视频持续使用用户画像的群体特征及使用行为规律,以发挥媒介优势吸纳更多用户参与使用。[ 研究方法]基于学习理论的刺激反应分析框架(“S-O-R”),选择扎根理论访谈数据提取接纳群体的持续使用影响因素、有机体信任、群体行为和群体属性等维度的群体画像标签。[研究结论] 所构建的政务短视频持续使用群体用户画像模型,厘清了持续使用群体画像各主范畴场域内部逻辑机理,分析群体用户信任和持续使用行为,为各级政府吸纳潜在群体用户提供经验建议。