:[研究目的]纵观世界主要国家的科技发展态势,近年来多个国家把识别和培育颠覆性技术上升为国家战略,因此,识别潜在的颠覆性技术有助于国家和企业抢占科技先机,在国际科技竞争中保持优势或实现变轨超车。[研究方法]首先通过主题检索和引文回溯搜集相关文献,总结颠覆性技术识别流程;然后从数据来源、技术特征及识别方法三个视角深度剖析颠覆性技术识别的研究现状及各自优缺点;最后指出现有颠覆性技术识别存在的不足之处及未来的发展方向。[研究结论]现有的研究仍以主观数据的定性分析为主,基于文献、专利等客观数据的情报分析方法也逐渐增多,但缺乏将技术发展数据与市场趋势数据结合的分析,且事前预测能力不足。