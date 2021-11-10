:[研究目的]政府开放高质量的疫情数据对中国政府战胜新型冠状病毒肺炎疫情发挥了关键作用,却鲜有学者关注影响疫情数据质量的因素以及这些因素的作用路径。[ 研究方法] 基于TOE 理论框架,对中国31 个省级政府开放疫情数据质量的影响因素进行识别,并运用模糊定性比较分析法分析影响政府开放高质量疫情数据的必要条件与多元条件组合路径。[研究结论]研究发现,政府开放高质量的疫情数据受到政府数字服务能力、核心领导动员、部门之间联动、政策支持程度、经济发展水平、疫情风险等级等多元复杂因素共同影响。其中,数字服务能力、核心领导动员、政策支持程度是影响政府开放高质量疫情数据的核心条件,并在此基础上形成了技术依赖型、领导驱动型、政策支持型等三条影响政府开放高质量疫情数据的组合路径。公共卫生危机中政府开放高质量的疫情数据要求持续推进政府数字服务能力建设,切实加强领导动员与政策支持,并及时关注防疫环境变化。这一研究丰富了政府开放数据质量的研究议题,并拓展了政府开放数据质量在应急情境中的讨论。