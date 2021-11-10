:[研究目的]专利联盟已成为提高联盟成员创新绩效和推动产业经济增长的重要组织形式。但是,因“专利丛林”而涌现的专利联盟对于产业而言能否有效破解“丛林困境”、满足产业多样化需求须要深入研究,这对专利联盟建设和产业健康发展具有积极意义。[研究方法]立足于“专利丛林”视角,从产业技术创新环境和产业技术创新质量两个维度探讨专利联盟对产业创新活动发挥的作用,并利用MPEG-2 联盟和视频编码产业相关专利数据进行实证分析。[研究结论]专利联盟虽未能从根本上解决“专利丛林”问题,却有效缓解了“专利丛林”对于产业的影响。其改善了创新环境,提高了创新质量,并显著延长“专利丛林”的构建周期。