[1]程瑾涛.美国主流媒体中的中国国家形象*―――基于《纽约时报》的涉华舆情研究[J].情报杂志,2021,40(11):80.
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美国主流媒体中的中国国家形象*―――基于《纽约时报》的涉华舆情研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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80
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-11-10
文章信息/Info
- Title:
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Image of China in U. S. Mainstream Media: A Public Opinion Research onNYT’s China-Related Reports
- 作者:
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程瑾涛
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北京交通大学语言与传播学院 北京 100044
- 关键词:
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美国主流媒体; 国家形象; 批评话语分析; 费尔克劳话语三维模式; 《纽约时报》; 涉华舆情
- 摘要:
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:[研究目的]美国主流媒体涉华报道是全方位、多角度地了解国际社会对中国的看法与立场的重要渠道之一,亦是观察美媒塑造中国形象的重要窗口。[研究方法] 该文采用福柯的话语、知识与权力的理论,借助费尔克劳夫提出的批评话语分析三维框架,从文本、话语实践和社会实践三个层面对《纽约时报》2017-2019 年涉华报道中的180 篇抽样文本进行分析,揭示其隐含的意识形态。[研究结论]研究发现美国媒体在新闻语篇中通过新闻标题、构词法、话语类型、互文、隐喻等方面对中国国家形象进行建构,影响世界对中国的认知。该研究结论有助于理解和正确认识外媒关于中国国家形象的报道,提高读者对话语操纵的敏感度,从而实现国家形象的积极建构。
更新日期/Last Update:
1900-01-01