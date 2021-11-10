:[研究目的]在高质量发展背景下,开展地区人文社科水平评价具有重要意义。[ 研究方法] 在理论分析的基础上建立地区人文社科水平评价指标体系,并提出区域h 指数指标,采用sigmoid 函数改进了传统的指标标准化方法,并采用主流的线性加权法进行评价。[研究结论]在研究质量视角下开展区域人文社科评价非常独特,宏观评价方法主要依靠指标体系,一些指标不能用于微观但可以用在宏观,宏观评价应注重数量和质量;我国地区人文社科总体发展态势良好;传统线性加权汇总评价中标准化方法有待改进;基于sigmoid 函数标准化的线性加权是一种优秀的评价方法。