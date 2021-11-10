[1]陈玉卿 俞立平.质量视角下中国区域人文社科研究水平评价研究[J].情报杂志,2021,40(11):147.
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质量视角下中国区域人文社科研究水平评价研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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147
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-11-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Evaluation of Regional Humanities and Social SciencesLevel in China from the Perspective of Research Quality
- 作者:
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陈玉卿1 俞立平2
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1. 贵州财经大学贵州绿色发展战略高端智库 贵阳 550025;2. 浙江工商大学统计与数学学院 杭州 310018
- 关键词:
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人文社科; 线性加权; 评价方法; 评价体系; 评价指标
- 摘要:
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:[研究目的]在高质量发展背景下,开展地区人文社科水平评价具有重要意义。[ 研究方法] 在理论分析的基础上建立地区人文社科水平评价指标体系,并提出区域h 指数指标,采用sigmoid 函数改进了传统的指标标准化方法,并采用主流的线性加权法进行评价。[研究结论]在研究质量视角下开展区域人文社科评价非常独特,宏观评价方法主要依靠指标体系,一些指标不能用于微观但可以用在宏观,宏观评价应注重数量和质量;我国地区人文社科总体发展态势良好;传统线性加权汇总评价中标准化方法有待改进;基于sigmoid 函数标准化的线性加权是一种优秀的评价方法。
更新日期/Last Update:
1900-01-01