[1]周子番 邱均平 魏开洋.从文献计量学到“ 五计学”:计量学方法的演化与发展*[J].情报杂志,2021,40(10):171.
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从文献计量学到“ 五计学”:计量学方法的演化与发展*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年10期
页码:
171
栏目:
出版日期:
2021-10-10

文章信息/Info

Title:
From Bibliometrics to "Five-Metrics": The Evolution andDevelopment of Bibliometrics Methods
作者:
周子番12 邱均平1 魏开洋12
1. 杭州电子科技大学中国科教评价研究院 杭州 310018;2. 杭州电子科技大学管理学院 杭州 310018
关键词:
五计学方法体系演化发展文献计量学
摘要:
:[目的/ 意义]梳理我国从文献计量学到“ 五计学”方法的发展脉络能够明晰计量学方法的起源、演化与应用,为计量学方法的应用和创新整理思路。[方法/ 过程]利用余弦相似度方法、共现分析法、内容分析法等回顾与总结了“五计学”主题的演化发展过程以及“五计学”方法在不同发展阶段的特征,并依据存在的问题提出了构建“五计学”方法体系的建议。[结果/ 结论]研究发现:“五计学”概念之间在不同研究主题中存在着融合使用的趋势;“五计学”方法之间关联程度较深,并存在着继承性与交叉性;应该秉承着问题导向的标准构建多层级、多维度和动态化的“五计学”方法体系。

相似文献/References:

[1]王 珂 郑军卫.国内智库的主要研究方法比较分析[J].情报杂志,2021,40(09):195.

更新日期/Last Update: 1900-01-01