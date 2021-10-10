[1]周子番 邱均平 魏开洋.从文献计量学到“ 五计学”:计量学方法的演化与发展*[J].情报杂志,2021,40(10):171.
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从文献计量学到“ 五计学”:计量学方法的演化与发展*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年10期
- 页码:
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171
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-10-10
文章信息/Info
- Title:
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From Bibliometrics to "Five-Metrics": The Evolution andDevelopment of Bibliometrics Methods
- 作者:
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周子番1; 2 邱均平1 魏开洋1; 2
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1. 杭州电子科技大学中国科教评价研究院 杭州 310018;2. 杭州电子科技大学管理学院 杭州 310018
- 关键词:
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五计学; 方法体系; 演化发展; 文献计量学
- 摘要:
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:[目的/ 意义]梳理我国从文献计量学到“ 五计学”方法的发展脉络能够明晰计量学方法的起源、演化与应用,为计量学方法的应用和创新整理思路。[方法/ 过程]利用余弦相似度方法、共现分析法、内容分析法等回顾与总结了“五计学”主题的演化发展过程以及“五计学”方法在不同发展阶段的特征,并依据存在的问题提出了构建“五计学”方法体系的建议。[结果/ 结论]研究发现:“五计学”概念之间在不同研究主题中存在着融合使用的趋势;“五计学”方法之间关联程度较深,并存在着继承性与交叉性;应该秉承着问题导向的标准构建多层级、多维度和动态化的“五计学”方法体系。
更新日期/Last Update:
1900-01-01