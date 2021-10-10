:[目的/ 意义]梳理我国从文献计量学到“ 五计学”方法的发展脉络能够明晰计量学方法的起源、演化与应用,为计量学方法的应用和创新整理思路。[方法/ 过程]利用余弦相似度方法、共现分析法、内容分析法等回顾与总结了“五计学”主题的演化发展过程以及“五计学”方法在不同发展阶段的特征,并依据存在的问题提出了构建“五计学”方法体系的建议。[结果/ 结论]研究发现:“五计学”概念之间在不同研究主题中存在着融合使用的趋势;“五计学”方法之间关联程度较深,并存在着继承性与交叉性;应该秉承着问题导向的标准构建多层级、多维度和动态化的“五计学”方法体系。