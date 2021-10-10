:[目的/ 意义]人的安全行为是社会-技术系统的主导,其实质是内在信息处理的外在表现。因此,对社会-技术系统下安全信息处理的多级不对称模式及其优化进行研究将对提升公共安全性具有积极的指导意义。[ 方法/过程]在对系统安全行为阐述的基础上,将其与安全信息处理进行联系,从社会-技术系统视域出发构建模型,并在此基础上构建安全信息处理多级不对称模型。最后,提出了安全信息处理能力这一概念,以安全信息处理能力提升为着力点制定优化策略。[结果/ 结论]研究结果表明,安全信息处理过程存在7 个信息不对称模式,以安全信息处理能力评估和优化为核心的动态优化系统的运行是规避安全信息处理差错的有效途径,从而为提高公共安全性提供了新的思路。