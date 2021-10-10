[目的/ 意义]人们生活在复杂多变的动态社会系统中,产生了大规模社会关系数据,从中进行情报分析具有重要的研究意义与应用价值,同时也面临着巨大挑战。依托于动态复杂网络中社区演化建模方法,能够挖掘动态社区及其演化模式,进一步发现社区演化异常,可应用于真实社会网络中的事件检测,成为当前情报分析的重要手段。[方法/ 过程]针对社会复杂系统中的两个真实场景,基于真实动态社会复杂网络,应用前沿动态社区演化建模方法,在未知事件信息的情况下挖掘社区演化模式并计算演化强度,进而发现演化异常,实现社会复杂系统中的事件检测。[结果/ 结论]实证研究充分表明:社会网络结构演化突变的驱动力来源于背后的真实事件。同时,也验证了动态社区演化模型对于社会复杂系统中事件检测的有效性。