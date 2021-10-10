[1]余 韦 朱梦丽 李红岩 余 娜 李晓明 杨小平.基于动态复杂网络分析方法的事件检测实证研究*[J].情报杂志,2021,40(10):108.
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基于动态复杂网络分析方法的事件检测实证研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年10期
- 页码:
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108
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Empirical Research on Event Detection Based on Dynamic ComplexNetwork Analysis Method
- 作者:
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余 韦 朱梦丽 李红岩 余 娜 李晓明 杨小平
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浙江越秀外国语学院国际商学院 绍兴 312069
- 关键词:
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情报挖掘; 事件检测; 社会系统; 社区演化建模; 动态网络分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]人们生活在复杂多变的动态社会系统中,产生了大规模社会关系数据,从中进行情报分析具有重要的研究意义与应用价值,同时也面临着巨大挑战。依托于动态复杂网络中社区演化建模方法,能够挖掘动态社区及其演化模式,进一步发现社区演化异常,可应用于真实社会网络中的事件检测,成为当前情报分析的重要手段。[方法/ 过程]针对社会复杂系统中的两个真实场景,基于真实动态社会复杂网络,应用前沿动态社区演化建模方法,在未知事件信息的情况下挖掘社区演化模式并计算演化强度,进而发现演化异常,实现社会复杂系统中的事件检测。[结果/ 结论]实证研究充分表明:社会网络结构演化突变的驱动力来源于背后的真实事件。同时,也验证了动态社区演化模型对于社会复杂系统中事件检测的有效性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01