[目的/ 意义]政府数字化建设是撬动全面数字化的支点,梳理数据协同演进路径,提出一种政府数字化建设阶段分析的适用框架,对于厘清政府数字化现状,规划政府治理能力未来发展方向具有重要意义。[方法/ 过程]该研究基于共生理论,以共生模式的进化映射政务数据协同的演进,构建政务数据协同共生演进分析框架,从资源组织和制度改革两个维度梳理政府数据协同建设的措施和效益,依从演进框架的阶段特征界定数据协同的演进状态。[结果/ 结论]研究选取浙江省作为分析案例,利用构建的路径框架梳理浙江省数字化建设各发展阶段,发现浙江数据协同演进增速明显,发展模式发生变化,逐渐由制度改革偏好模式趋向制度改革、数据资源组织平衡发展模式。检验数据协同路径框架益于分析政府数字化建设状态的成效。