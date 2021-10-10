:[目的/ 意义]平台经济在互联网技术的发展下应运而生,并形成巨大的规模。对平台经济所承载的大量信息进行系统的管理和有效的控制,是保障总体国家安全观的必然要求。[方法/ 过程]该文以总体国家安全观和平台经济的信息管理研究为着眼点,列举并分析了平台经济中有悖于总体国家安全观的信息威胁。[结果/ 结论]针对平台经济存在的信息问题,从政府有关部门、平台机构自身、网民个人等三个角度,提出了改进措施。令国家安全能够得到更充分的保障。