[1]满振良 马海群.总体国家安全观下平台经济的信息规制*[J].情报杂志,2021,40(10):83.
点击复制

总体国家安全观下平台经济的信息规制*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年10期
页码:
83
栏目:
出版日期:
2021-10-10

文章信息/Info

Title:
Information Regulation of Platform Economy under the OverallNational Security View
作者:
满振良1 马海群2
1. 黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150080;2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心 哈尔滨 150080
关键词:
总体国家安全观平台经济信息规制数据治理
摘要:
:[目的/ 意义]平台经济在互联网技术的发展下应运而生,并形成巨大的规模。对平台经济所承载的大量信息进行系统的管理和有效的控制,是保障总体国家安全观的必然要求。[方法/ 过程]该文以总体国家安全观和平台经济的信息管理研究为着眼点,列举并分析了平台经济中有悖于总体国家安全观的信息威胁。[结果/ 结论]针对平台经济存在的信息问题,从政府有关部门、平台机构自身、网民个人等三个角度,提出了改进措施。令国家安全能够得到更充分的保障。

相似文献/References:

[1]杨华锋.论国家安全学科建设与发展的若干问题*[J].情报杂志,2020,(07):1.
[2]杨建英 余至诚.开源情报在中国国家安全情报中的地位和作用分析*[J].情报杂志,2019,(10):21.
[3]张家年 马费成.总体国家安全观视角下新时代国家安全及应对策略*[J].情报杂志,2019,(10):12.
[4]和晓强.建国以来“国家安全观”的历史演进特征分析[J].情报杂志,2020,(02):44.
[5]刘跃进 白 冬.国家安全学论域中信息安全解析*[J].情报杂志,2020,(05):1.
[6]张金海 马振超 朱旭东 丁 姿.总体国家安全观研究的系统性文献综述*[J].情报杂志,2020,(05):9.
[7]张金海 朱旭东 郑 义.我国国家安全治理研究述评*[J].情报杂志,2020,(10):6.
[8]毛欣娟.国家安全学科体系构建的内在逻辑与基本面向[J].情报杂志,2021,40(01):99.
[9]梁怀新.国家安全情报学:研究进展、学科定位与推进要点[J].情报杂志,2021,40(02):24.
[10]刘 忠 戴美玲.大国竞争时代构建中国国家安全学的四维向度*[J].情报杂志,2021,40(05):42.

更新日期/Last Update: 1900-01-01