[目的/ 意义] 随着新时代中俄全面战略协作伙伴关系深入发展和中国在国际舞台上地位日益突出,俄罗斯主流媒体对中国给予极大关注。分析这些媒体对华关注点和态度倾向有助于把握俄罗斯的“中国观”,从而为我国在百年未有之大变局中做好外宣提供情报支持。[方法/ 过程] 该研究基于跨学科视角,融合传播学与语言学研究方法,全方位分析了俄罗斯主流媒体七年来的涉华报道。[结果/ 结论] 涉华报道篇幅都相对较短,报道最为关注经济和政治主题;媒体对华总体评价为中性,其中在科技与文化体育主题下报道最积极,政治和军事下基本中性,经济和社会民生方面偏消极;媒体涉华报道情感历年变化不大,但2018 年以来有恶化迹象。媒体报道时重视官方信息和专家学者的观点引用;俄罗斯主流媒体将中国塑造为一个在世界舞台上拥有强大政治影响力,经济快速发展但具有“威胁性”,科技成就众多,文化和体育事业蓬勃发展,国防实力强大,但仍有较多社会民生问题的国家。