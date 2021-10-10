[1]刘 杰.决策中情报人员的角色分析及其理性选择*[J].情报杂志,2021,40(10):27.
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决策中情报人员的角色分析及其理性选择*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年10期
- 页码:
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27
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of the Role of Intelligence Analysts in Decision-Making andTheir Rational Choice
- 作者:
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刘 杰
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华东政法大学刑事法学院 上海 201620
- 关键词:
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情报决策; 情报角色; 角色选择; 诚实代理人; 情报人员
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报具有辅助决策的基本功能,但究竟如何“辅助”,情报人员在决策过程中究竟应当扮演何种角色仍需讨论。对此进行研究有利于进一步理清情报(人员)与决策(者)之间的关系,同时有利于情报人员理性选择“辅助”行为。[方法/ 过程]首先探究了情报“何以要”以及“ 何以能”参与决策。继而分析了情报如何参与决策,在此基础上,提出情报人员参与决策的理性角色选择及其保障思路。[结果/ 结论]情报人员在辅助决策之中,宜选择“诚实代理人”角色。与此同时情报人员需强化自我业务素养和职业道德培育,并致力于创建协作共享平台,引入第三方力量参与以贡献“地方性知识”及形成有效监督。
更新日期/Last Update:
1900-01-01