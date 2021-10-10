[目的/ 意义]情报具有辅助决策的基本功能,但究竟如何“辅助”,情报人员在决策过程中究竟应当扮演何种角色仍需讨论。对此进行研究有利于进一步理清情报(人员)与决策(者)之间的关系,同时有利于情报人员理性选择“辅助”行为。[方法/ 过程]首先探究了情报“何以要”以及“ 何以能”参与决策。继而分析了情报如何参与决策,在此基础上,提出情报人员参与决策的理性角色选择及其保障思路。[结果/ 结论]情报人员在辅助决策之中,宜选择“诚实代理人”角色。与此同时情报人员需强化自我业务素养和职业道德培育,并致力于创建协作共享平台,引入第三方力量参与以贡献“地方性知识”及形成有效监督。