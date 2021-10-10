[1]ÁÖ Ô­ ÕÅ ÀÖ ¶¡ ˆÒ Ðí Ù©.ÈÚºÏ×¨Àû±íÊ¾µÄ¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼¹¹½¨ÑÐ¾¿*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2021,40(10):15.
µã»÷¸´ÖÆ

ÈÚºÏ×¨Àû±íÊ¾µÄ¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼¹¹½¨ÑÐ¾¿*()
·ÖÏíµ½£º

¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

¾í:
40
ÆÚÊý:
2021Äê10ÆÚ
Ò³Âë:
15
À¸Ä¿:
³ö°æÈÕÆÚ:
2021-10-10

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
Research on the Construction of Technology Roadmap Based onPatent Representation
×÷Õß:
ÁÖ Ô­ ÕÅ ÀÖ ¶¡ ˆÒ Ðí Ù©
´óÁ¬Àí¹¤´óÑ§ ´óÁ¬ 116000
¹Ø¼ü´Ê:
×¨Àû×¨ÀûÊý¾Ý×¨ÀûÎÄ±¾×¨Àû±íÊ¾Éî¶ÈÑ§Ï°¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼¹Ú×´²¡¶¾
ÕªÒª:
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]Í¨¹ý¶Ô×¨ÀûÊý¾Ý½øÐÐ¶¨Á¿·ÖÎö,½áºÏÉî¶ÈÑ§Ï°·½·¨¶Ô×¨ÀûÎÄ±¾½øÐÐ±íÊ¾,¹¹½¨¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼,ÃÖ²¹¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼Ò×ÊÜ×¨¼ÒÖ÷¹ÛÈÏÊ¶ÏÞÖÆµÄÎÊÌâ¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]Ìá³öÒ»ÖÖ»ùÓÚÉî¶ÈÑ§Ï°µÄ¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼¹¹½¨·½·¨,Í¨¹ý×¨ÀûÎÄ±¾±íÊ¾¹¹½¨×¨Àû¾ÛÀà;Ìá³ö×¨Àû´Ø¼¼ÊõÖ÷ÌâÉú³ÉËã·¨¼°ÓïÒå¾àÀë¼ÆËã·½·¨,ÈÚºÏÊ±¼äÐÅÏ¢ºÍÁìÓòÖªÊ¶Éú³É¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼¡£[½á¹û/ ½áÂÛ]Ñ¡È¡¹Ú×´²¡¶¾ÁìÓò×¨Àû½øÐÐÊµÖ¤ÑÐ¾¿,ÒÀ¾ÝËùÌá³öµÄ·½·¨¹¹½¨¹Ú×´²¡¶¾ÁìÓò¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼¡£³ä·Ö·¢»Ó¼¼ÊõÂ·ÏßÍ¼Ð§ÓÃ¶ÔÏà¹Ø¼¼Êõ·¢Õ¹½øÐÐÌ½¾¿,²¢Ìá³öÓÐÀûÒßÇé·ÀÖÎµÄÏà¹Ø½¨Òé¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÀîÕñÑÇ,ÃÏ·²Éú,²ÜÏ¼.»ùÓÚËÄÒªËØµÄ×¨Àû¼ÛÖµÆÀ¹À·½·¨ÑÐ¾¿[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2010,(08):87.
[2]ÕÅÔËÉú ³Â Éª ÁÖÓîè´.¸ß¼¼Êõ²úÒµ×¨Àû³Ø¼¼ÊõÀ©É¢Ð§Ó¦ÑÐ¾¿*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(01):194.
[3]µÔ¶«Éý ÕÅ¾©ÏÈ.»ùÓÚ×¨Àû¼¼Êõ¹²ÏÖÍøÂçµÄÎÞÈË¼ÝÊ»Æû³µ¼¼ÊõÈÚºÏÑÝ»¯ÑÐ¾¿*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(04):60.
[4]ËÎÐÀÄÈ ¹ù Ó± Ï¯Ð¦ÎÄ.»ùÓÚ×¨ÀûÎÄÏ×µÄ¶àÖ¸±êÐÂÐË¼¼ÊõÊ¶±ðÑÐ¾¿*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(06):76.
[5]Àî ÁÖ Ñî·æÁÖ ºÎ½¨ºé.ÃÀ¡¢µÂ¡¢ÈÕ¡¢ÖÐÏÈ½øÖÆÔì¼¼ÊõÓÅÊÆµÄ±È½ÏÑÐ¾¿*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(10):65.
[6]¹®ÑÇÁÖ ÁÎ³ÉÚS ÀîÑÜÁØ.¡° ¾ºÕùÓÅÊÆ¡±ÒÖ»ò¡° ¼ÓËÙÏÝÚå¡±*¡ª¡ª¡ª×¨Àû¶ÔÆóÒµ¼ÛÖµ×÷ÓÃÑÐ¾¿×ÛÊö[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(12):50.
[7]Ñî´ó·É Ñî Îä ÌïÑ©æ¯ ÕÅÐ¡ºì.»ùÓÚ×¨ÀûÊý¾ÝµÄºËÐÄ¼¼ÊõÊ¶±ðÄ£ÐÍ¹¹½¨¼°ÊµÖ¤ÑÐ¾¿[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2021,40(02):47.
[8]Îâ·Æ·Æ ·ë¼Òç÷ »ÆÂ³³É.»ùÓÚÉÌ±êºÍ×¨ÀûÊý¾ÝµÄÇ±ÔÚÑÐ·¢ÉÌÒµ»¯»ú»áÊ¶±ð*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2021,40(02):38.
[9]ËÎ ¿­.¸ßÐ£×¨Àû¼¼Êõ×ªÒÆ¼ÛÖµÆÀ¹ÀÑÐ¾¿¡ª¡ª¡ª»ùÓÚìØÈ¨TOPSIS Ä£ÐÍºÍÌÝ¶ÈÌáÉýÊ÷Ëã·¨[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2021,40(07):52.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01