[目的/ 意义]为完善传统的网络舆情预警模型,考虑网络舆情预警指标之间交互性和决策者的风险偏好,合理集结专家的评价意见,提出一种基于直觉模糊Choquet 积分的网络舆情预警模型。[过程/ 方法] 采用直觉模糊数刻画舆情预警指标信息的模糊性与不确定性,利用模糊Choquet 积分算子对指标属性值进行综合;定义了考虑专家舆情风险偏好的直觉模糊得分函数,以计算舆情风险等级评价值;引入投影法求解专家权重,以合理地对专家们的评价信息进行集结。[结果/ 结论]通过算例验证了预警模型的合理性和有效性,并对风险偏好因子进行了灵敏度分析,结果显示该舆情预警模型能直观地展示网络舆情风险倾向,为舆情监管部门提供较好的决策支持。