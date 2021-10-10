[1]林 玲 陈福集 谢加良 李 凤.考虑风险偏好的网络舆情预警模型*―――基于直觉模糊和Choquet 积分[J].情报杂志,2021,40(10):52.
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考虑风险偏好的网络舆情预警模型*―――基于直觉模糊和Choquet 积分()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年10期
页码:
52
栏目:
出版日期:
2021-10-10

文章信息/Info

Title:
Intuitionistic Fuzzy Choquet Integral Network Public Opinion Early WarningModel Considering Risk Preference
作者:
林 玲123 陈福集1 谢加良23 李 凤23
1. 福州大学经济与管理学院 福州 350108;2. 集美大学理学院 厦门 361021;3. 集美大学大数据建模与智能计算研究所 厦门 361021
关键词:
网络舆情预警模型直觉模糊Choquet 积分投影法
摘要:
[目的/ 意义]为完善传统的网络舆情预警模型,考虑网络舆情预警指标之间交互性和决策者的风险偏好,合理集结专家的评价意见,提出一种基于直觉模糊Choquet 积分的网络舆情预警模型。[过程/ 方法] 采用直觉模糊数刻画舆情预警指标信息的模糊性与不确定性,利用模糊Choquet 积分算子对指标属性值进行综合;定义了考虑专家舆情风险偏好的直觉模糊得分函数,以计算舆情风险等级评价值;引入投影法求解专家权重,以合理地对专家们的评价信息进行集结。[结果/ 结论]通过算例验证了预警模型的合理性和有效性,并对风险偏好因子进行了灵敏度分析,结果显示该舆情预警模型能直观地展示网络舆情风险倾向,为舆情监管部门提供较好的决策支持。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01