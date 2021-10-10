[目的/ 意义]目前的专利预警分析存在工作效率较低、研究成果指导价值低、内容侧重于自身产品侵权分析和技术预测,并未对企业生产经营环节特别是核心经营要素风险进行重点防范,基于大数据的方法创新,将有助于解决这些问题。[方法/ 过程]该文通过梳理近10 年专利预警研究相关内容,结合企业专利风险预警实务工作,将大数据方法贯穿于整个专利预警流程,并将预警内容从专利侵权风险预警扩展到对供应链卡脖子风险和市场被抢占风险进行预测。[结果/ 结论]构建基于大数据的企业专利风险预警系统,可实现上述三种专利风险预测,预警内容更全面,工作效率高,为企业风险管理提供精准决策。