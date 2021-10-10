[目的/ 意义] 数据出境为数字经济全球化发展带来新的增长和机遇,但无序的数据流动可能损害国家安全利益,故有必要研究数据出境的审查规则,这对实现国家安全维护具有借鉴意义。[方法/ 过程] 将数据划分为原始数据、统计数据和大数据,通过案例研究和文献研究,阐释了数据出境与国家安全的关系。通过比较研究即借鉴美式和欧盟数据出境审查机制,为我国完善数据出境安全审查规则提供参考。[结果/ 结论] 通过研究发现,数据出境可能损害国家安全利益。在数据出境审查规则的构建上,我国应当建立统一的数据出境安全审核机构和数据分类分级审核策略,完善数据出境审查程序建设,落实数据出境审查中相关主体的责任,实现数据出境与国家安全的激励相容。