[目的/ 意义]从目前我国科技发展的现状和阶段性定位看,在高水平的SCI 发表论文,依然是一种重要的学术成果体现。但是在以往的科技评价活动中,由于过于注重SCI 论文的量化指标,导致SCI 论文的学术价值出现某种程度的扭曲,部分偏离了以质量、贡献和绩效为导向的我国科技评价制度改革目标;因此,需要对SCI 论文在现阶段我国科技评价体系中的作用、价值和效用进行更为客观的分析和定位。[方法/ 过程]通过客观分析SCI 论文在我国现阶段科技评价改革中的地位和作用,结合改革开放以来,SCI 论文在我国科技评价体系中地位的演变,以及我国当前科技评价制度改革面临的挑战,进行较为系统化梳理和分析,对SCI 论文的价值进行重新评估和再锚定。[ 结果/ 结论]当前我国科技评价改革需要破除“唯论文”等“四唯”或“五唯”问题,其中需要客观对待SCI 论文在宏观、中观和微观科技评价中的不同作用和价值,推进精细化的分类评价模式,进一步完善科学、诚信和负责任的同行评议机制和营造愈发积极健康的学术共同体文化。