:[目的/ 意义]识别高价值专利,为提升专利拍卖效率提供支撑,促进科技成果转移转化。[ 方法/ 过程] 构建引证网络专利质量指数,以中国科学院计算技术研究所专利拍卖数据为研究对象,利用Heckman 两阶段模型和Probit 回归模型研究引用专利和被引用专利质量对目标专利拍卖价格的影响。[ 结果/ 结论] 引用专利质量越高,专利拍卖成交概率越高;专利拍卖成交价格不仅取决于被引用量,还与被引用专利质量正向关联,而且被引用专利质量越高,实现高成交价的可能性越高。可见,高价值专利筛选既要关注被引用数量,还应考虑引证网络中引用专利和被引用专利的专利质量评价。