[目的/ 意义]专利转移对象识别对促进高校专利转移、实现科技创新驱动经济发展具有重要意义。[ 方法/过程]研究立足于企业成本控制及延续性创新需求,首先采用文本挖掘方法,抽取校企专利说明书中发明内容部分的技术方案及其功效信息,然后通过技术方案相似度计算并辅以阈值筛选,建立双方的技术关联关系,最后构建由发明内容语义信息推导得出的技术-功效图,从技术方案相似度和功效优化程度两个维度评估专利的可转移价值,识别专利转移对象,并以我国高校石墨烯领域专利对识别效果进行验证。[结果/ 结论]该方法首次将高校专利技术与企业的延续性创新需求进行科学关联对比,更加兼顾企业减少学习成本、提高产品性能的目的性,提升了识别方法的科学性和有效性。