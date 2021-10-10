[目的/ 意义] 颠覆性技术在国民经济发展中占据重要的战略地位,利用合适的方法对其进行初期识别和筛选评估,既有利于创新企业获得“先行一步”的领先优势,也有利于政府管理部门对其进行更具针对性的引导培育。[方法/ 过程]在探讨颠覆性技术满足突变现象主要特征的基础上,构建相对应的突变级数模型,并且根据构建的技术、市场与外部环境的评估指标体系,选取新能源汽车、5G 通信技术、区块链技术、纳米科技、量子科技、增材制造、第三代半导体材料、人工智能及新型显示等作为待识别的备选颠覆性技术,搜集专家评估数据资料展开实证研究。[结果/ 结论]结果显示,9 项技术均有望在未来实现对主流市场的颠覆,但各项技术在三个指标的表现上存在差异,进而根据研究结论提出相应的培育对策建议。