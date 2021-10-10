[1]侯广辉 廖桂铭 王 刚.基于突变级数的颠覆性技术识别模型构建及实证研究*[J].情报杂志,2021,40(10):7.
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基于突变级数的颠覆性技术识别模型构建及实证研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年10期
页码:
7
栏目:
出版日期:
2021-10-10

文章信息/Info

Title:
Construction and Empirical Study of Disruptive Technology IdentificationModel Based on Mutation Series Model
作者:
侯广辉12 廖桂铭1 王 刚1
1. 广东外语外贸大学商学院 广州 510006;2. 广东外语外贸大学企业国际化创新研究中心 广州 510006
关键词:
颠覆性技术筛选评估突变级数模型技术预测
摘要:
[目的/ 意义] 颠覆性技术在国民经济发展中占据重要的战略地位,利用合适的方法对其进行初期识别和筛选评估,既有利于创新企业获得“先行一步”的领先优势,也有利于政府管理部门对其进行更具针对性的引导培育。[方法/ 过程]在探讨颠覆性技术满足突变现象主要特征的基础上,构建相对应的突变级数模型,并且根据构建的技术、市场与外部环境的评估指标体系,选取新能源汽车、5G 通信技术、区块链技术、纳米科技、量子科技、增材制造、第三代半导体材料、人工智能及新型显示等作为待识别的备选颠覆性技术,搜集专家评估数据资料展开实证研究。[结果/ 结论]结果显示,9 项技术均有望在未来实现对主流市场的颠覆,但各项技术在三个指标的表现上存在差异,进而根据研究结论提出相应的培育对策建议。

相似文献/References:

[1]张 奔.国内外高速轨道技术生命周期特征的比较与启示*―――基于专利视角[J].情报杂志,2020,(01):83.

更新日期/Last Update: 1900-01-01