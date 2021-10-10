[目的/ 意义]通过测量和分析我国开放政府数据的政策主体、政策目标、政策工具的协同情况,试图分析其对开放政府数据发展的影响。[方法/ 过程] 通过收集我国2012-2020 年省部级以上开放政府数据政策,从政策强度、政策目标和政策工具3 个维度设计了政策量化标准,并据此对收集的政策文本进行了量化,构建了政策效力、政策目标协同度、政策工具协同度的度量模型,从时间维度对我国开放政府数据政策协同度进行分析。[结果/ 结论]分析发现,我国开放政府数据的政策主体协同配合逐渐增加,平均政策效力呈总体增加趋势;政策同类型目标协调一致,目标协同度呈总体上升趋势;不同政策工具的协同存在差异,协同度先增后减。我国应通过提升开放政府数据政策的强度、明确开放政府数据政策的目标、加强开放政府数据政策主体的配合、优化开放政府数据政策工具的配置手段加强开放政府数据政策。