[1]高瑞卿 董启文 方 达 王弘治 方 勇.数字技术下《老子》文本与先秦两汉典籍的关系挖掘*[J].情报杂志,2021,40(10):99.
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数字技术下《老子》文本与先秦两汉典籍的关系挖掘*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年10期
- 页码:
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99
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Relationship Between the Text of "Laozi" and the Classicsof the Pre-Qin and Han Dynasties Based on Digital Technologies
- 作者:
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高瑞卿1 董启文1 方 达2 王弘治3 方 勇2
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1. 华东师范大学数据科学与工程学院 上海 200062;2. 华东师范大学中文系 上海 200062;3. 上海师范大学人文学院 上海 200234
- 关键词:
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BERT; 数字人文; 相似度; 关系挖掘; 先秦; 老子
- 摘要:
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[目的/ 意义]理解老子思想关乎理解中国早期文化,结合数字人文的方法,开展实证研究。利用大数据计算的方式,通过定量统计、定性分析,解决老子研究领域长期存在的疑而难决的源头、影响等方面的问题,发掘依靠阅读经验难以发现的文本组织特征及相互关系。[方法/ 过程] 统计河上公版《老子》语料的字频;进行相似度分析和典籍引用情况分析;最后训练出古汉语的BERT 模型,利用生成的字嵌入计算典籍句子之间的相似程度,在《老子》之前的典籍上进行相关性研究。[结果/ 结论] 使用TF-IDF 进行文本向量化,得出《老子》与其后世的作品中的《淮南子》最为相似;使用BERT 模型的自监督学习训练,达到在完形填空任务上52. 11%的精度和在预测是否是下一个句子上98. 45%的精度,相似度计算结果显示出《墨子》与《老子》密切相关。这种方法引起了我们对《老子》和《墨子》间论说思想关系的一番新思考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01