[目的/ 意义]理解老子思想关乎理解中国早期文化,结合数字人文的方法,开展实证研究。利用大数据计算的方式,通过定量统计、定性分析,解决老子研究领域长期存在的疑而难决的源头、影响等方面的问题,发掘依靠阅读经验难以发现的文本组织特征及相互关系。[方法/ 过程] 统计河上公版《老子》语料的字频;进行相似度分析和典籍引用情况分析;最后训练出古汉语的BERT 模型,利用生成的字嵌入计算典籍句子之间的相似程度,在《老子》之前的典籍上进行相关性研究。[结果/ 结论] 使用TF-IDF 进行文本向量化,得出《老子》与其后世的作品中的《淮南子》最为相似;使用BERT 模型的自监督学习训练,达到在完形填空任务上52. 11%的精度和在预测是否是下一个句子上98. 45%的精度,相似度计算结果显示出《墨子》与《老子》密切相关。这种方法引起了我们对《老子》和《墨子》间论说思想关系的一番新思考。