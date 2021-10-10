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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

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200
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2021-10-10

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
Research on the Effect of University Patent Quality on Patent Transformation¡ª¡ª¡ªBased on the Empirical Research of "Double First-class" Universities
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ÏàËÆÎÄÏ×/References:

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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01