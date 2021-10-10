[目的/ 意义] 深入探究多情境中微博用户舆情评论行为的生成机制,能够为有关部门及平台灵活监管网络舆情提供可行参考。[方法/ 过程] 基于“江歌案”的真实评论,通过开放式编码、主轴编码和选择性编码的扎根分析过程,构建多情境微博用户舆情评论行为的生成机制模型。[结果/ 结论] 研究结果发现,在不同情境中,诱发用户舆情评论行为的认知路径具有差异性。具体地,在求助情境中,微博用户启动心理距离感知和责任归因的并行路径;在道德情境中,微博用户自觉启动价值观念进行道德判断;在集体行动情境中,除愤怒与群体效能外,价值观念和情绪沉淀亦可共同促进个体参与集体行动;在期待情境中,微博用户表现出理性与情绪并存,但情绪先行的特征。