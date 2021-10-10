[1]成俊会 李 梅.一成不变,还是情随境迁?*―――基于扎根理论的多情境微博舆情评论行为的生成机制研究[J].情报杂志,2021,40(10):45.
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一成不变,还是情随境迁?*―――基于扎根理论的多情境微博舆情评论行为的生成机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年10期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Is There Any Change in Public Comments as the Event Develops?―――The Generative Mechanism of Weibo Users’ Commentary Behavior in Multi-ContextualPublic Opinion Based on Grounded Theory
- 作者:
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成俊会 李 梅
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海南大学管理学院 海口 570228
- 关键词:
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微博舆情; 评论行为; 扎根理论; 刺激情境; 生成机制
- 摘要:
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[目的/ 意义] 深入探究多情境中微博用户舆情评论行为的生成机制,能够为有关部门及平台灵活监管网络舆情提供可行参考。[方法/ 过程] 基于“江歌案”的真实评论,通过开放式编码、主轴编码和选择性编码的扎根分析过程,构建多情境微博用户舆情评论行为的生成机制模型。[结果/ 结论] 研究结果发现,在不同情境中,诱发用户舆情评论行为的认知路径具有差异性。具体地,在求助情境中,微博用户启动心理距离感知和责任归因的并行路径;在道德情境中,微博用户自觉启动价值观念进行道德判断;在集体行动情境中,除愤怒与群体效能外,价值观念和情绪沉淀亦可共同促进个体参与集体行动;在期待情境中,微博用户表现出理性与情绪并存,但情绪先行的特征。
更新日期/Last Update:
1900-01-01