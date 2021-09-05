[目的/ 意义] 大数据隐私信息开放使用与保护控制问题已成为国内外的研究热点,科学挖掘和揭示该领域的知识结构与前沿趋势可为后续研究提供参考。[方法/ 过程]基于目前的研究进展,对文献时序、知识基础、知识主体与知识内容进行可视化分析与内容述评。[结果/ 结论]国内大数据隐私信息保护研究经历了初创、演进与深化等阶段,形成了计算机科学、法学、信息管理等为主体的“3+N”学科群网络体系且知识系网络呈现出集聚趋势,涵盖法益危机、技术框架、理论内涵、场景应用与规制模式五个方面,涉及隐私数据权属、隐私信息自决、合法利益豁免、隐私数据财产、隐私法益平衡、隐私数据治理、隐私信息风险等前沿热点议题。