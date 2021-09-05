[1]周 健 张 杰 屈 冉 闫 石.基于LDA 的国内外区块链主题挖掘与演化分析*[J].情报杂志,2021,40(09):161.
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基于LDA 的国内外区块链主题挖掘与演化分析*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
161
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
LDA-Based Topic Mining and Evolution Analysis of Blockchainat Home and Abroad
作者:
周 健12 张 杰1 屈 冉1 闫 石1
1. 安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233000;2. 北京邮电大学计算机学院 北京 100876
关键词:
区块链LDA 主题模型主题挖掘演化分析可视化
摘要:
[目的/ 意义]挖掘国内外区块链研究主题和演化过程,并识别热点主题进行对比分析,以更为客观全面地揭示国内外区块链研究热点主题及其异同,为推动国内区块链的创新与发展形成有效的参考。[方法/ 过程]以国内外区块链相关文献为基础,按时序划分为不同的时间窗口,通过LDA 主题模型对不同时间窗口下的文献数据主题挖掘,以可视化的方法对其主题强度变化和演化路径进行展示,并引入新颖度指标和热度指标来识别热点主题。[ 结果/ 结论]挖掘出区块链研究主题及热点分布,得出国外区块链更偏向于理论的研究,主题研究的延续性更强。国内偏向于应用的研究,主题间的演化和衍生性更强。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01