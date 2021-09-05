[目的/ 意义]挖掘国内外区块链研究主题和演化过程,并识别热点主题进行对比分析,以更为客观全面地揭示国内外区块链研究热点主题及其异同,为推动国内区块链的创新与发展形成有效的参考。[方法/ 过程]以国内外区块链相关文献为基础,按时序划分为不同的时间窗口,通过LDA 主题模型对不同时间窗口下的文献数据主题挖掘,以可视化的方法对其主题强度变化和演化路径进行展示,并引入新颖度指标和热度指标来识别热点主题。[ 结果/ 结论]挖掘出区块链研究主题及热点分布,得出国外区块链更偏向于理论的研究,主题研究的延续性更强。国内偏向于应用的研究,主题间的演化和衍生性更强。