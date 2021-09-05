[目的/ 意义] 中美大国冲突是中国目前面临的最大的国家安全问题,然而中国尚未构建起一套成熟的结构化的国家安全治理方案。[方法/ 过程]该文应用冲突理论和遏制战略理论,采用数据统计、模式抽取、模型构建、战略评估、制度变革等研究方法,总结了大国冲突塑造国际秩序的历史规律,提出使用调节国家冲突重新塑造国际秩序的新概念和新方法,并将其应用于中国国家安全治理。[结果/ 结论] 国家安全的本质是处理国家冲突,国家安全问题的本质即国家冲突本身。大国冲突推动着国际秩序的演变。国家冲突具有生成规律和可塑性,能够被调节和传递,国家利用调节国家冲突的方法能够重新塑造国际秩序。中国可以通过融入世界工业经济体系、建设有效反击能力体系、完善国家治理体系等方式,调节中美大国冲突关系,实现国家安全治理目的。