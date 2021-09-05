[1]赵冰峰.基于国家冲突的中美关系处理和中国国家安全治理[J].情报杂志,2021,40(09):1.
点击复制
基于国家冲突的中美关系处理和中国国家安全治理()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
40
- 期数:
-
2021年09期
- 页码:
-
1
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
-
Governance of National Security and Handling Sino-US Relations Based on State Conflicts
- 作者:
-
赵冰峰
-
北京英坦利咨询有限公司 北京 100101
- 关键词:
-
大国冲突; 国家安全问题; 冲突理论; 遏制战略; 调节国家冲突; 有效反击
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 中美大国冲突是中国目前面临的最大的国家安全问题,然而中国尚未构建起一套成熟的结构化的国家安全治理方案。[方法/ 过程]该文应用冲突理论和遏制战略理论,采用数据统计、模式抽取、模型构建、战略评估、制度变革等研究方法,总结了大国冲突塑造国际秩序的历史规律,提出使用调节国家冲突重新塑造国际秩序的新概念和新方法,并将其应用于中国国家安全治理。[结果/ 结论] 国家安全的本质是处理国家冲突,国家安全问题的本质即国家冲突本身。大国冲突推动着国际秩序的演变。国家冲突具有生成规律和可塑性,能够被调节和传递,国家利用调节国家冲突的方法能够重新塑造国际秩序。中国可以通过融入世界工业经济体系、建设有效反击能力体系、完善国家治理体系等方式,调节中美大国冲突关系,实现国家安全治理目的。
更新日期/Last Update:
1900-01-01