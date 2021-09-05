[目的/ 意义]通过分析引入“情报+”模式,探索新时代的情报内涵与情报服务,并以电子信息产业为例,研究产业竞争情报的价值实现机理,为产业竞争情报助力产业发展提供参考。[方法/ 过程]以产业竞争情报解决实际问题的原因为着手点,在相关文献调研的基础上,对情报的内涵进行界定;通过对产业竞争情报领域的研究成果进行定量与定性分析,发现现存问题,并对“情报+”的内涵与应用进行深入分析,提出产业竞争情报价值实现机理的研究是提高产业竞争情报价值的关键要素;以电子信息产业为例,对产业竞争情报作用机理进行分析与总结。[结果/ 结论]基于“情报+”构建情报生态圈可以有效解决信息不对称问题,在该模式下,产业竞争情报价值实现机理的研究有利于竞争情报从业者更好地识别用户需求,提供优质服务,及时响应新情景。