[1]徐晨倩 朱雪忠.基于诉讼专利情报的美国337 调查风险预警研究*[J].情报杂志,2021,40(09):37.
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基于诉讼专利情报的美国337 调查风险预警研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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37
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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Risk Early-Warning Research of 337 Investigations Based onLitigated Patent Intelligence
- 作者:
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徐晨倩1 朱雪忠1; 2
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1. 同济大学经济与管理学院 上海 200092;2. 同济大学上海国际知识产权学院 上海 200092
- 关键词:
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337 调查; 风险预警; 专利情报; 竞争情报; 诉讼专利; 专利特征
- 摘要:
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[目的/ 意义]美国337 调查风险预警是重要的情报议题,对加快我国企业“走出去”、保障产业发展和维护国家安全具有现实意义。研究为如何利用专利情报来高效预警337 调查提供了参考。[方法/ 过程] 采用量化研究与案例研究相结合的方法,构建诉讼专利特征与337 调查的回归模型,并将模型运用至移动通讯行业的专利侵权诉讼案件中,实现337 调查情报预警。[结果/ 结论]337 调查风险预警可以将诉讼专利作为情报源,利用概率预测模型识别出法律质量、技术质量和经济价值更高的337 调查专利。企业、行业协会和政府部门可以利用情报有效规避337 调查风险,满足各自的现实需求。
更新日期/Last Update:
1900-01-01