[目的/ 意义]美国337 调查风险预警是重要的情报议题,对加快我国企业“走出去”、保障产业发展和维护国家安全具有现实意义。研究为如何利用专利情报来高效预警337 调查提供了参考。[方法/ 过程] 采用量化研究与案例研究相结合的方法,构建诉讼专利特征与337 调查的回归模型,并将模型运用至移动通讯行业的专利侵权诉讼案件中,实现337 调查情报预警。[结果/ 结论]337 调查风险预警可以将诉讼专利作为情报源,利用概率预测模型识别出法律质量、技术质量和经济价值更高的337 调查专利。企业、行业协会和政府部门可以利用情报有效规避337 调查风险,满足各自的现实需求。