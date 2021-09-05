[1]熊剑平 冯开宝.先秦时期信息安全管理研究*[J].情报杂志,2021,40(09):141.
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先秦时期信息安全管理研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
141
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
Research on Information Security Management in Pre Qin Period
作者:
熊剑平 冯开宝
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
国家安全信息安全管理方法情报史先秦时期
摘要:
[目的/ 意义]先秦时期,人们已对信息安全管理工作给予高度重视并进行了深入探讨。挖掘和梳理这些内容,对于今天的相关工作具有重要的启示价值。[方法/ 过程]从理念、方法和制度等三个方面出发,对先秦时期信息安全管理工作进行梳理和总结,揭示儒家、法家、墨家、兵家等对于信息安全管理工作的主要理念和重要论述等。[ 结果/ 结论] 先贤们不仅指出了信息安全管理的重要性,还在制度和方法等方面有着深入探讨,种种精彩论述对后世形成了深远影响。
更新日期/Last Update: 1900-01-01