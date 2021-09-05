[目的/ 意义]先秦时期,人们已对信息安全管理工作给予高度重视并进行了深入探讨。挖掘和梳理这些内容,对于今天的相关工作具有重要的启示价值。[方法/ 过程]从理念、方法和制度等三个方面出发,对先秦时期信息安全管理工作进行梳理和总结,揭示儒家、法家、墨家、兵家等对于信息安全管理工作的主要理念和重要论述等。[ 结果/ 结论] 先贤们不仅指出了信息安全管理的重要性,还在制度和方法等方面有着深入探讨,种种精彩论述对后世形成了深远影响。