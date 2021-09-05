[1]吴 红 李剑飞 崔 哲 韩 盟 张 彪 高道斌.基于专利文献的高校专利可转移性特征研究*[J].情报杂志,2021,40(09):187.
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基于专利文献的高校专利可转移性特征研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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187
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Transferability Characteristics of University PatentBased on Patent Literature
- 作者:
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吴 红1 李剑飞1 崔 哲1 韩 盟2 张 彪1 高道斌1
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1. 山东理工大学信息管理研究院 淄博 255049;2. 大连理工大学科学学与科技管理研究所 大连 116024
- 关键词:
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专利文献; 高校专利; 可转移性特征; 主体指标; 客体指标
- 摘要:
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[目的/ 意义]专利文献著录项目齐全,涵盖了专利的本质特征,通过专利文献挖掘高校专利可转移性特征,对于提高专利推送质量、促进生产力转化具有积极意义。[方法/ 过程] 以专利文献为数据样本,以先验评估指标为主、后验评估指标为辅,从主体和客体维度,选取首位发明人技术影响力、独立权利要求长度等9 项与专利评价较为密切的指标,并以我国高校燃料电池和抗肿瘤药物领域专利为实证对象,分析各项指标与专利转移的相关性,以此确定专利的可转移性特征。[结果/ 结论]从具有关联关系的首位发明人技术影响力、研发团队稳定性、专利同族数量和从属权利要求数量指标可以推定:高校专利的可转移性特征不仅表现为较高的市场价值、能够为企业带来竞争实力,还表现为具有足够的企业信任度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01