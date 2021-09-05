[目的/ 意义]专利文献著录项目齐全,涵盖了专利的本质特征,通过专利文献挖掘高校专利可转移性特征,对于提高专利推送质量、促进生产力转化具有积极意义。[方法/ 过程] 以专利文献为数据样本,以先验评估指标为主、后验评估指标为辅,从主体和客体维度,选取首位发明人技术影响力、独立权利要求长度等9 项与专利评价较为密切的指标,并以我国高校燃料电池和抗肿瘤药物领域专利为实证对象,分析各项指标与专利转移的相关性,以此确定专利的可转移性特征。[结果/ 结论]从具有关联关系的首位发明人技术影响力、研发团队稳定性、专利同族数量和从属权利要求数量指标可以推定:高校专利的可转移性特征不仅表现为较高的市场价值、能够为企业带来竞争实力,还表现为具有足够的企业信任度。