[目的/ 意义]美国国防部信息业界是美军信息资源管理的创新举措,是美军信息化建设长期战略性任务。[方法/ 过程]运用战略一致性模型研究“美国国防部信息业界架构设计”,结合国防部信息业界架构1. 0、2. 0、3. 0的演变历程,厘清该业界架构与业务战略、组织基础设施、信息技术战略一致性的设计脉络。[结果/ 结论]美国国防部信息业界以“任务需求牵引能力建设,确保上下一致、内外一致、现在与未来一致”为其设计理念,可为我国实现机械化信息化智能化融合发展目标,建设统一情报信息共享平台提供有益参考。