[1]王芷阳 申 华.战略一致性模型视阈下美国国防部信息业界架构设计分析*[J].情报杂志,2021,40(09):7.
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战略一致性模型视阈下美国国防部信息业界架构设计分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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7
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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An Analysis of the Architecture Design of the U. S. Department of DefenseInformation Industry from the Perspective of Strategic Alignment Model
- 作者:
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王芷阳 申 华
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信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003
- 关键词:
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战略一致性模型; 国防部; 信息业界; 业界架构设计; 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]美国国防部信息业界是美军信息资源管理的创新举措,是美军信息化建设长期战略性任务。[方法/ 过程]运用战略一致性模型研究“美国国防部信息业界架构设计”,结合国防部信息业界架构1. 0、2. 0、3. 0的演变历程,厘清该业界架构与业务战略、组织基础设施、信息技术战略一致性的设计脉络。[结果/ 结论]美国国防部信息业界以“任务需求牵引能力建设,确保上下一致、内外一致、现在与未来一致”为其设计理念,可为我国实现机械化信息化智能化融合发展目标,建设统一情报信息共享平台提供有益参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01