[目的/ 意义]在“互联网+”背景下,小微企业面临着资金、规模、竞争力等多方面的潜在风险,借鉴“ 互联网+”思维进行风险识别与竞争情报预警工作对小微企业来说显得尤为重要。[方法/ 过程] 介绍了“互联网+”和小微企业的相关内容,在“互联网+”思维的指导下重新定义了风险类型与预警指标,并构建了“互联网+”思维下的小微企业竞争情报预警流程。[结果/ 结论]“互联网+”思维下的小微企业竞争情报预警流程实现了动态的竞争情报预警过程,将进一步提高小微企业的风险预警能力,保障小微企业稳定运作。