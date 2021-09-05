[1]王 珂 郑军卫.国内智库的主要研究方法比较分析[J].情报杂志,2021,40(09):195.
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国内智库的主要研究方法比较分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
195
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
Comparative Analysis of Main Research Methods of Domestic Think Tanks
作者:
王 珂12 郑军卫1
1. 中国科学院西北生态环境资源研究院文献情报中心 兰州 730000)2. 中国科学院大学 北京 100049
关键词:
智库智库研究智库研究方法方法体系
摘要:
[目的/ 意义]对国内智库使用的主要研究方法的优劣势和适应情形开展比较研究,为我国智库的研究方法的发展及方法体系的构建提供参考。[方法/ 过程]通过调研2007 年以来国内涉及智库的研究方法的相关文献,梳理出其中智库的研究方法体系及主要方法,按照机理分析、影响分析、政策分析、综合分析等对这些研究方法的应用情形进行归类,并对比分析了各智库的研究方法的特点和优劣势。[结果/ 结论] 研究发现,国内智库的研究方法表现为多学科、全过程、综合性特征,在具体的研究过程中智库机构要结合各种研究方法的优劣势及其可能运用到的研究情形,才能更好地发挥这些方法的特色和优势,得出更符合需求的结果。同时结合分析结果,对我国智库的研究方法的整体发展提出四点建议。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01