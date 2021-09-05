[目的/ 意义]对国内智库使用的主要研究方法的优劣势和适应情形开展比较研究,为我国智库的研究方法的发展及方法体系的构建提供参考。[方法/ 过程]通过调研2007 年以来国内涉及智库的研究方法的相关文献,梳理出其中智库的研究方法体系及主要方法,按照机理分析、影响分析、政策分析、综合分析等对这些研究方法的应用情形进行归类,并对比分析了各智库的研究方法的特点和优劣势。[结果/ 结论] 研究发现,国内智库的研究方法表现为多学科、全过程、综合性特征,在具体的研究过程中智库机构要结合各种研究方法的优劣势及其可能运用到的研究情形,才能更好地发挥这些方法的特色和优势,得出更符合需求的结果。同时结合分析结果,对我国智库的研究方法的整体发展提出四点建议。