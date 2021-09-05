[1]唐雪梅 赖胜强.公共卫生安全事件中网络健康谣言的转发研究*―――感知风险与信息可信度的交互效应[J].情报杂志,2021,40(09):101.
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公共卫生安全事件中网络健康谣言的转发研究*―――感知风险与信息可信度的交互效应()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
101
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
Research on the Online Health Rumor Forwarding in Public Health and Safety Incidents―The Interaction of Perceived Risk and Information Credibility
作者:
唐雪梅1 赖胜强2
1. 西南政法大学新闻传播学院 重庆 401120;2. 重庆理工大学管理学院 重庆 401320
关键词:
公共卫生安全事件谣言网络健康谣言谣言转发感知风险焦虑情绪信息可信度
摘要:
[目的/ 意义] 卫生安全事件中网络健康谣言容易被大量转发,过往研究更多关注信息可信度对健康谣言传播的影响,但信息可信度并不能有效解释健康谣言较之其他谣言更多被传播。[ 方法/ 过程] 以情绪认知理论为基础,以焦虑为中介构建了网络健康谣言转发的有调节中介模型。[结果/ 结论]研究发现受众对健康信息的感知风险会引起焦虑情绪,焦虑情绪是网络健康谣言转发的中介变量因素,信息可信度会调节感知风险对焦虑情绪及转发意愿的影响,在低可信度情境下感知风险对焦虑和转发意愿影响小,高可信度情境下感知风险正向影响焦虑和转发意愿。

相似文献/References:

[1]刘 妃 曹 敏 左美云.辟谣平台的评价指标体系构建及实证研究*[J].情报杂志,2021,40(09):95.

更新日期/Last Update: 1900-01-01