[1]唐雪梅 赖胜强.公共卫生安全事件中网络健康谣言的转发研究*―――感知风险与信息可信度的交互效应[J].情报杂志,2021,40(09):101.
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公共卫生安全事件中网络健康谣言的转发研究*―――感知风险与信息可信度的交互效应()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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101
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Online Health Rumor Forwarding in Public Health and Safety Incidents―The Interaction of Perceived Risk and Information Credibility
- 作者:
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唐雪梅1 赖胜强2
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1. 西南政法大学新闻传播学院 重庆 401120;2. 重庆理工大学管理学院 重庆 401320
- 关键词:
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公共卫生安全事件; 谣言; 网络健康谣言; 谣言转发; 感知风险; 焦虑情绪; 信息可信度
- 摘要:
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[目的/ 意义] 卫生安全事件中网络健康谣言容易被大量转发,过往研究更多关注信息可信度对健康谣言传播的影响,但信息可信度并不能有效解释健康谣言较之其他谣言更多被传播。[ 方法/ 过程] 以情绪认知理论为基础,以焦虑为中介构建了网络健康谣言转发的有调节中介模型。[结果/ 结论]研究发现受众对健康信息的感知风险会引起焦虑情绪,焦虑情绪是网络健康谣言转发的中介变量因素,信息可信度会调节感知风险对焦虑情绪及转发意愿的影响,在低可信度情境下感知风险对焦虑和转发意愿影响小,高可信度情境下感知风险正向影响焦虑和转发意愿。
更新日期/Last Update:
1900-01-01