[1]孙玲玲 胡彦蓉 刘洪久.基于LSTM-LDA 算法和IPA 分析的在线品牌社群用户关注热点研究*[J].情报杂志,2021,40(09):178.
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基于LSTM-LDA 算法和IPA 分析的在线品牌社群用户关注热点研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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178
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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LSTM and LDA Fusion Algorithm Analysis of Online Brand Communityfor Users’ focus Hot Spots
- 作者:
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孙玲玲1; 2 胡彦蓉1; 2 刘洪久1; 2
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1. 浙江农林大学信息工程学院 杭州 311300;2. 浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室 杭州 311300
- 关键词:
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在线品牌社群; LSTM 神经网络; LDA 主题模型; IPA 分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过对在线品牌社群中的用户交流信息进行关注热点提取,探究企业如何有效运营在线品牌社群,形成以用户为中心的私域流量,有效提高用户黏性和品牌竞争力。[方法/ 过程] 以爱卡大众汽车论坛用户评论数据为研究对象,基于LSTM-LDA 融合算法,根据文档-主题相似度过滤边缘评论,其次在LSTM-LDA 模型基础上引入时间参数信息,采取后离散分析方法,动态挖掘用户关注热点主题的关注度和满意度,最后构建IPA 分析模型,分析用户关注热点主题发展态势。[结果/ 结论]用户对大众汽车的关注涉及汽车保养、汽车总体架构等8 个主题,定位出当前处于优势区、保持区、改进区、弱势区的热点主题,实现对用户关注热点发展趋势的分析和评价,形成基于用户评论数据的建议、推断和决策。该研究着眼于在线社群评论文本分析研究,为在线社群用户需求挖掘提供新的理论研究方向,为企业借助在线社群增强与用户的信息交流、提升竞争力提供一定参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01