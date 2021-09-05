[1]苏 鹏 王延飞.警惕科技误导 应对迷雾信息*[J].情报杂志,2021,40(09):45.
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警惕科技误导 应对迷雾信息*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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Beware for Science & Technology being Misled and Deal with Misinformation
- 作者:
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苏 鹏 王延飞
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北京大学信息管理系 北京 100871
- 关键词:
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科技迷雾; 信息迷雾; 科技研发; 科技决策; 情报失误; 决策误导
- 摘要:
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[目的/ 意义]科技迷雾是误导科技决策的氛围。讨论科技迷雾的特征规律,有助于预防决策误判、完善情报体系。[方法/ 过程]探讨美国在冷战时期和全球化时期不同的科技迷雾策略,对比其成败原因,梳理科技迷雾的基本流程,从无迷雾到有迷雾的4 种科技研发情景,总结科技迷雾的形成前提,讨论科技迷雾的应对策略。[ 结果/ 结论]科技迷雾在双方科技水平接近的时候最易出现。在科技“跟跑”阶段,最优策略是跟随前人已有经验,吸收和借鉴成功的研发技术;在科技“并跑”阶段,最优策略是保持独立自主,以自身客观条件作为研发决策的依据;在科技“领跑”阶段,要慎重应对科技迷雾,提防弄巧成拙。
更新日期/Last Update:
1900-01-01