[目的/ 意义]科技迷雾是误导科技决策的氛围。讨论科技迷雾的特征规律,有助于预防决策误判、完善情报体系。[方法/ 过程]探讨美国在冷战时期和全球化时期不同的科技迷雾策略,对比其成败原因,梳理科技迷雾的基本流程,从无迷雾到有迷雾的4 种科技研发情景,总结科技迷雾的形成前提,讨论科技迷雾的应对策略。[ 结果/ 结论]科技迷雾在双方科技水平接近的时候最易出现。在科技“跟跑”阶段,最优策略是跟随前人已有经验,吸收和借鉴成功的研发技术;在科技“并跑”阶段,最优策略是保持独立自主,以自身客观条件作为研发决策的依据;在科技“领跑”阶段,要慎重应对科技迷雾,提防弄巧成拙。